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إسرائيل تزعم السيطرة على رفح والقضاء على كتائب حماس هناك

10:37 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

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تل أبيب/ غزة - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الأربعاء خلال زيارة للحدود بين غزة ومصر إن إسرائيل هزمت كتيبة حركة حماس في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

وزعم أنه "تمت هزيمة كتيبة (حماس) في رفح، وتم تدمير ما يربو على 150 نفقا في المنطقة"، ووجه القوات إلى التركيز على تدمير الأنفاق المتبقية.

كان مصدر مصري رفيع المستوى نفى في مطلع الشهر الجاري ما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة.

وشدد المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية"، على أن ما يتردد هو هروب إسرائيل من إخفاقها في القطاع، مؤكدًا أنّ فشل إسرائيل في تحقيق إنجاز بغزة يدفعها لبث ادعاءات حول وجود أنفاق لتبرير استمرار عدوانها على القطاع.

وتقدمت إسرائيل إلى رفح في مايو، رغم انتقادات دولية شديدة، للقضاء على القوات المتبقية لحركة حماس هناك، وتجمع ما يقدر بمليون فلسطيني في المدينة، لكنهم غادروا منذ ذلك الحين.

وسيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح الواقع بين غزة ومصر، المعروف بمحور فيلادلفيا، وتعتبر هذه المنطقة البالغ طولها 14 كيومترا أحد أكبر نقاط الخلاف في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد مينسر للصحفيين أول أمس الاثنين: رئيس الوزراء متمسك بمبدأ بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور فيلادلفيا المتاخم للحدود مع مصر.

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