نتنياهو ينفي موافقته على سحب الجيش من ممر فيلادلفيا بالمرحلة الثانية لاتفاق الأسرى

تل أبيب - (د ب أ)

نفى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقريرا حول موافقته على سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من ممر فيلادلفيا في المرحلة الثانية من اتفاق بشأن الأسرى.

كانت قناة كان الإخبارية الإسرائيلية قد ذكرت أن نتنياهو وافق في اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أول أمس الاثنين على سحب قوات الجيش من ممر فيلادلفيا في المرحلة الثانية من صفقة الأسرى المحتملة مع حماس.

وذكرت القناة أن مسألة نشر الجيش في ممر فيلادلفيا هي نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات، حيث تصر إسرائيل على ضرورة الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة ومصر، وترفض حماس استمرار وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدر مكتب نتنياهو بيانا وصف فيه التقرير بأنه"غير صحيح"، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال البيان: "ستصر إسرائيل على تحقيق جميع أهداف حربها، كما حددها مجلس الوزراء، بما في ذلك الهدف المتمثل في ألا تشكل غزة مرة أخرى تهديدا أمنيا لإسرائيل".

واختتم البيان بالقول: "هذا يتطلب إغلاق الحدود الجنوبية"، في إشارة إلى الحدود بين مصر وغزة.