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بنجلاديش.. الحكومة تلغي جوازات السفر الدبلوماسية للوزراء وأعضاء البرلمان السابقين

10:33 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

بنجلاديش

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دكا - (د ب أ)

قررت حكومة بنجلاديش الجديدة إلغاء كافة جوازات السفر الدبلوماسية (الحمراء)، بما فيها تلك المخصصة للوزراء وأعضاء البرلمان السابقين.

وقال محمد مشير الرحمن، السكرتير الأول لقسم الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية، لصحيفة ديلي ستار البنجلاديشية، اليوم الأربعاء، إن وزارة الداخلية بدأت بالفعل عملية اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد.

وأضاف أن مناقشة جرت في الوزارة بهذا الخصوص مؤخرا، وسيتم إصدار أمر بذلك في أقرب وقت.

وتابع "لقد أصدرنا تعليمات بالفعل لإدارة الهجرة والجوازات بهذا الشأن".

وأشار مشير الرحمن إلى أن "إدارة الهجرة والجوازات بدأت بالفعل هذه العملية، ونأمل أن يصدر الأمر قريبا".

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