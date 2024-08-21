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إعلام عبري: بلينكن انضم إلى نتنياهو وأصدر حكمًا بالإعدام على المفاوضات

10:09 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

أنتوني بلينكن

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ألحق ضررا كبيرا بالمفاوضات بعد إعلانه قبول رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقترح الأمريكي.

وأكدت المصادر، أن بلينكن اصطف إلى جانب نتنياهو وأصدر حكما بالإعدام على صفقة الأسرى، موضحين أن تصريحات بلينكن فُهمت على أن واشنطن تدعم بقاء إسرائيل بمحور فيلادلفيا وهو ما ترفضه مصر وحماس.

وأشارت المصادر إلى أن فريق التفاوض الإسرائيلي كان منزعجا ومحبطا للغاية من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مؤكدين أن بلينكن أبدى تفاؤلا بخصوص المفاوضات لأسباب داخلية في الولايات المتحدة.

بدوره، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يوافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا.

وأكد مكتب نتنياهو أن التقرير الذي تحدث عن الموافقة على الانسحاب من محور فيلادلفيا غير صحيح.

وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، قولهم إن الرئيس جو بايدن سيحث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى يكون أكثر مرونة بشأن صفقة الأسرى ومحور فيلادلفيا.

من جانبه، أكد موقع "واللا" العبري أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اتصالا مع نتنياهو الليلة لإقناعه بتغيير موقفه بشأن محور فيلادلفيا.

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