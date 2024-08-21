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السلطات التونسية توقف مرشحًا للرئاسة بسبب اجتياز غير قانوني للحدود مع الجزائر

10:09 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

الصافي سعيد

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تونس - (د ب أ)

أوقفت السلطات القضائية في تونس المرشح الناشط السياسي وأحد مرشحي الانتخابات الرئاسية الصافي سعيد، بسبب اجتيازه الحدود مع الجزائر بشكل غير قانوني.

وقال متحدث باسم محكمة القصرين غرب تونس رياض النويوي لوسائل الإعلام المحلية، إن السلطات الأمنية الجزائرية قامت بتسليم الصافي سعيد إلى الأمن التونسي.

ولم يذكر أي تفاصيل أخرى اضافية بشأن الإيقاف.

وكان سعيد من بين 14 مرشحا للرئاسة رفضت ملفاتهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدم استكمال وثائق رسمية.

وأفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن القضاء أصدر في وقت سابق حكما بسجنه لمدة أربعة أشهر، بشبهة تزوير تزكيات شعبية خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2014.

وحققت السلطات القضائية على الأقل مع ثمانية مرشحين للانتخابات، من بينهم اثنان من أبرز معارضي الرئيس الحالي قيس سعيد، يقبعان في السجن وهما لطفي المرايحي وعبير موسي.

كما حكم على السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري، بالسجن لثمانية أشهر ومنع ترشحهما مدى الحياة بدعوى انتهاك القوانين المنظمة لجمع التزكيات الشعبية.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الرئيس التونسي قيس سعيد بـ"دفن ما تبقى من الديمقراطية" عبر الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر، بسبب حملة الإيقافات ضد مرشحين منافسين له.

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