أوكرانيا تصدق على نظام روما الأساسي وتصبح طرفًا بالمحكمة الجنائية الدولية

كييف - (د ب أ)

قال النائب البرلماني ياروسلاف زيليزنياك، في منشور على تطبيق تيليجرام، إن البرلمان الأوكراني صوت، اليوم الأربعاء، لصالح التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأغلبية 281 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 22 عضوا عن التصويت، لتصبح أوكرانيا بذلك طرفا في المحكمة الجنائية الدولية.

وقد تم تمرير هذا التصديق مع تحفظ مؤقت يتعلق بالجيش الأوكراني.

ورغم أن أوكرانيا وقعت على النظام الأساسي في يناير عام 2000، فإن برلمانها لم يكن قد صدق عليه بعد.

ويشكل هذا النظام أساس عمل المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي وينصب اهتمامها بشكل كبير على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وجرى التصديق على القرار مع التحفظ بأن أوكرانيا لن تعترف باختصاص المحكمة على المواطنين الأوكرانيين في جرائم الحرب لمدة سبع سنوات من بعد اعتماده رسميا.

وهناك مخاوف من أن يواجه أفراد في الجيش اتهامات بارتكاب جرائم حرب في بعض الحالات أثناء الحرب ضد الغزو الروسي.

وأوضحت كييف أنه يمكن للمحكمة الجنائية الدولية تقديم طلبات التعاون، عبر القنوات الدبلوماسية مباشرة إلى المدعي العام الأوكراني أو إلى وزارة العدل باللغة الأوكرانية.

وسوف يدخل النظام الأساسي للمحكمة حيز التنفيذ في غضون بضعة أسابيع، ورغم أن 139 دولة وقعت عليه، فإن 124 دولة فقط هي التي صدقت عليه، وكانت كل من روسيا والولايات المتحدة قد وقعت على نظام روما الأساسي، لكن لم تصدق أي منهما عليه.

ويُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.