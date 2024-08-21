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إعلام عبري: بايدن سيحاول إقناع نتنياهو بتغيير موقفه بشأن محور فيلادلفيا

08:14 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

بايدن ونتنياهو

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وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، عن الرئيس جو بايدن سيحث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى يكون أكثر مرونة بشأن صفقة الأسرى ومحور فيلادلفيا.

من جانبه، أكد موقع "واللا" العبري أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اتصالا مع نتنياهو الليلة لإقناعه بتغيير موقفه بشأن محور فيلادلفيا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، ذكرت القناة 13 العبرية، أن الوفد الإسرائيلي المفاوض حذر نتنياهو من أن انفجار المفاوضات سيجعل من الصعب العودة لمفاوضات أخرى، مشيرة إلى أن نتنياهو رد بأن القرار له لا لهم.

وأوضحت القناة العبرية، أن الوفد المفاوض أطلع نتنياهو على التقدم المحرز وحذره من الفشل إذا أصر على الوجود العسكري بمحوري فيلادلفيا ونتساريم.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن طاقم المفاوضات يحث رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على إبداء مرونة أكثر بشأن نقاط الخلاف للمضي نحو اتفاق.

وبحسب المصدر ذاته فإن طاقم المفاوضات أبلغ نتنياهو بأنه لا يمكن القول إنهم يواصلون المفاوضات ما لم يحصل تقدم.

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