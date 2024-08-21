أوكرانيا: لا تغييرات عند الحدود مع بيلاروس ونراقب الوضع باستمرار

كييف - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم خدمة حرس الحدود الأوكرانية أندريه ديمتشينكو، اليوم الأربعاء، إن الوضع على الحدود مع بيلاروس، لا يزال دون تغيير، حيث لم تتم ملاحظة أي تجمع للمعدات العسكرية أو الأفراد البيلاروس.

وأضاف ديمتشينكو: "الوضع على الحدود مع جمهورية بيلاروس لم يتغير.. إن الوضع تتم مراقبته باستمرار من قبل جميع عناصر قواتنا الدفاعية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وشدد على أن أوكرانيا لا تشكل أي تهديد لبيلاروس، مضيفا أنه طالما ظلت بيلاروس تحت نفوذ روسيا، فسيتم اعتبار الحدود بمثابة تهديد، لذا ستحتفظ القوات الأوكرانية بالتركيز على المنطقة.

وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في 18 أغسطس، إنه أمر "ثلث" جيشه بالانتشار قرب الحدود مع أوكرانيا، مضيفا أن 120 ألف جندي أوكراني قد انتشروا على الجانب الآخر من الحدود.