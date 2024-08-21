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BBC

البحرية البريطانية: 3 انفجارات قرب سفينة على بعد 57 ميلًا جنوبي عدن

07:27 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

انفجار في سفينة - ارشيفية

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وكالات

قالت هيئة عمليات البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إن حادثا على بعد 57 ميلا بحريا جنوبي عدن في اليمن، مشيرة إلى أن طاقم السفينة في عدن بخير وهي في طريقها إلى الميناء التالي.

وأعلنت الهيئة البريطانية، وقوع انفجار ثالث قرب السفينة جنوبي عدن.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأربعاء، عن وزارة الشحن اليونانية، قولها إن ناقلة المنتجات النفطية سونيون تعرضت لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

وقالت "رويترز"، إن ناقلة النفط "سونيون" جنحت بعد استهدافها قبالة ميناء الحديدة اليمني، مضيفة أن الطاقم يقيم الأضرار قبل مواصلة الرحلة.

ويأتي استهداف ناقلة النفط، ضمن استهداف الحوثيين لجميع السفن المتجهة من وإلى إسرائيل ردًا على المجازر المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.

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