في مجزرة جديدة.. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة صلاح الدين بغزة

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم اأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مدرسة صلاح الدين التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية، بأن المجزرة أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة صلاح الدين التابعة للأونروا وتؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

وأشار مسؤولو الخدمات الطبية الإسعاف والطوارئ في غزة، إلى أنه تم انتشال شهيد وإصابة خطيرة من قبل طواقمهم على إثر استهداف مدرسة صلاح الدين.

وفي منتصف يوليو الماضي، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة صلاح الدين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدة أشخاص، وخلّف دمارا كبيرا في مبنى المدرسة التابعة للأونروا.