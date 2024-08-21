الجيش الأوكراني يقصف عددًا من الجسور العائمة في كورسك الروسية

(وكالات)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، قصف جسورا عائمة في مقاطعة كورسك الروسية باستخدام صواريخ "هيمارس" الأميركية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية، انقطاع واسع النطاق في خدمات تطبيقي "واتساب" و"تلجرام" في جميع أنحاء روسيا.

وتوغلت قوات الجيش الأوكراني، في عدد من المناطق داخل الحدود الروسية، حيث أعلنت كييف سيطرتها على عدد من القرى داخل مقاطعة كورسك الروسية وهو ما دفع موسكو لإجلاء عشرات الآلاف من الروس من تلك المناطق خشية التوغل الأوكراني.