مطارات الاتحاد الأوروبي تشدد القواعد الخاصة بالسوائل في حقائب اليد

فرانكفورت - (د ب أ)

قالت الشرطة الاتحادية الألمانية، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يتم تشديد القواعد بالنسبة للسوائل، في حقائب اليد، مرة أخرى في المطارات بمختلف أنحاء دول الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، حيث سيقتصر السماح للركاب مجددا بحمل حاويات لا يزيد حجمها على لتر واحد.

كما سيكون لزاما على تعبئة حاويات السوائل معا، في كيس بلاستيك شفاف واحد، بحجم أقصى قدره لتر واحد.

وكان قد تم تخفيف القواعد الخاصة بالسوائل، التي تم إدخالها في عام 2006، في بعض نقاط التفتيش بالمطارات الألمانية، إذا كان من الممكن فحص الأمتعة، باستخدام أجهزة التصوير المقطعي المحوسب، التي تستخدم تقنية تم تطويرها للفحص الطبي، التي يمكن أن ترسم سريعا صورة ثلاثية الأبعاد لمحتويات الحقيبة.

غير أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي أثاروا شكوكا بشأن مصداقية أجهزة التصوير المقطعي المحوسب الجديدة.

وأصبحت القواعد الأكثر مرونة، والتي كانت تسمح ببقاء السوائل داخل الحقائب، الآن شيئا من الماضي، على الأقل في الوقت الحالي، في انتظار مراجعة أمنية للماسحات الضوئية الجديدة.