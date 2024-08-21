روسيا ترفض دعوة سويسرا لإحياء ذكرى اتفاقيات جنيف

جنيف - (د ب أ)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية اليوم الأربعاء، إن روسيا هي الدولة العضو الوحيدة في مجلس الأمن الدولي التي رفضت دعوة من الحكومة السويسرية لإحياء الذكرى الـ 75 لاتفاقيات جنيف.

وقال ممثلو روسيا في نيويورك إنهم لن يشاركوا، دون إبداء أسباب.

ومن المقرر أن يسافر دبلوماسيون من 13 دولة أخرى أعضاء بالمجلس إلى جنيف في 25 و26 أغسطس للمشاركة في الاحتفال، ويشار إلى أن سويسرا حاليا ضمن الـ 10 دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وصنفت موسكو سويسرا باعتبارها "دولة غير صديقة" منذ دعمت عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا في رد فعل على غزو أوكرانيا.

وتمثل اتفاقيات جنيف، التي تم توقيعها في 1949 أساس القانون الدولي الإنساني، وتهدف إلى حماية الجرحى والمدنيين أثناء الصراعات وضمان معاملة كريمة للأسرى.

وذكرت وزارة الخارجية السويسرية أن الزيارة ستتيح "الفرصة للتأكيد على أهمية القانون الدولي الإنساني، إلى جانب حماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة".

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في يونيو الماضي مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة الحالي للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، لإدانتهما بارتكاب جرائم حرب من خلال إصدار الأوامر لشن هجوم" على أهداف مدنية في أوكرانيا.

يشار أيضا إلى أن ذات المحكمة أصدرت في مارس 2023 أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا بسبب احتمال ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا وترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.