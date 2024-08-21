الجزائر تبدأ بنقل شحنات الوقود إلى لبنان لإعادة تشغيل محطات الكهرباء

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت شركة الطاقة "سوناطراك" المملوكة للدولة الجزائرية أن ناقلة عين أكر المحملة بالوقود ستنطلق باتجاه لبنان مساء اليوم الأربعاء، لمساعدتها على إعادة تشغيل محطات الكهرباء وتجاوز الأزمة الحالية.

وكشفت سوناطراك في بيان لها أن حمولة هذه الناقلة النفطية التي تشمل أول شحنة، تقدر بـ 30 ألف طن من الوقود.

وأوضحت أن هذه العملية، تأتي تجسيدا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أمر بإمداد لبنان الشقيق بالكميات اللازمة من الوقود من أجل تشغيل محطات الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في البلاد.