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مقتل 10 أشخاص في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في مقديشو

05:06 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

الشرطة الصومالية

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مقديشو - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الأربعاء، عن مقتل عشرة أشخاص بينهم سبعة من أفراد قوات الأمن ومدنيان وانتحاري، إثر انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في مقديشو.

وقال متحدث باسم الشرطة إن أفراد الأمن حاولوا إيقاف السيارة أثناء اقترابها بسرعة من نقطة التفتيش. وأعلنت حركة الشباب الإسلامية الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

وأوضحت الشرطة أنه قد تم إحباط هجوم آخر في نفس المنطقة بعد ذلك بوقت قصير. وأضافت الشرطة أن قوات الأمن عثرت على سيارة محملة بالمتفجرات، وقامت بتنفيذ تفجير تم التحكم فيه، بناء على تلقيها بلاغا .

وفي مطلع الأسبوع الجاري، كانت قنبلة تم تفجيرها عن بعد، أسفرت عن مقتل 11 شخصا في مطعم بمقديشو.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن جميع تلك الهجمات.

الشرطة الصومالية تفجير انتحاري سيارة مفخخة مقديشو مقتل اشخاص
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