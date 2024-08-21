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BBC

جنوح ناقلة نفط يونانية قبالة سواحل اليمن بعد استهدافها

04:16 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

ارشيفية

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(وكالات)

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأربعاء، عن وزارة الشحن اليونانية، قولها إن ناقلة المنتجات النفطية سونيون تعرضت لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

وقالت "رويترز"، إن ناقلة النفط "سونيون" جنحت بعد استهدافها قبالة ميناء الحديدة اليمني، مضيفة أن الطاقم يقيم الأضرار قبل مواصلة الرحلة.

ويأتي استهداف ناقلة النفط، ضمن استهداف الحوثيين لجميع السفن المتجهة من وإلى إسرائيل ردًا على المجازر المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.

جنوح ناقلة نفط يونانية سواحل اليمن البحر الأحمر
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