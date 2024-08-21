إعلان

BBC

حزب الله يُعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجه

04:11 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

حزب الله اللبناني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجه.

وقال حزب الله، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إنه "بعد متابعة ‏‏ومراقبة لقوات العدو في موقع العباسية تم رصد دبابة ميركافا فاستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏اليوم بصاروخ موجه وأصابوها إصابة ‏مباشرة".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، وذلك منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة ردًا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

حزب الله بيروت دبابة ميركافا إسرائيلية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جنوح ناقلة نفط يونانية قبالة سواحل اليمن بعد استهدافها

إعلان

إعلان

عاجل| 5 طلبات من النيابة في حادث الطريق الدائري المروع
مصدر يكشف الحصيلة النهائية لحادث الدائري ومصير السائق المتسبب
التعليم: 3 اختبارات للطلاب في الترم الواحد من الصف الثالث للسادس الابتدائي
مصدر يكشف تفاصيل حادث الدائري المروع وحصيلة الضحايا
الرئيس السيسي يحيل توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة