أوكرانيا تقر بتعرضها لضغوط بالقرب من مدينة "بوكروفسك"

برلين - (د ب أ)

ذكرت هيئة الأركان العامة في كييف، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية مازالت تتعرض لضغوط شديدة، حول مدينة "بوكروفسك" شرقي البلاد، بعد أن شنت القوات الروسية 66 هجوما في المنطقة، الليلة الماضية.

وذكر التقرير الصادر، أنه تم صد الهجمات، واستمر القتال في الكثير من المناطق، الواقعة على الطريق المؤدي إلى مدينة بوكروفسك، على بعد حوالي عشرة كيلومترات من خط المواجهة. وتحدث مدونون عسكريون روس عن تقدم روسي في المنطقة.

ومدينة "بوكروفسك" وهي مركز صناعي وتعديني، كانت تضم حوالي 65 ألف نسمة، في منطقة دونتسك، قبل الغزو الروسي، مركز إمداد أوكراني رئيسي، على طول هذا القطاع من الجبهة.

وأقر أولكساندر سيرسكي، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية بأن الوضع صعب. وذكرت تقارير من الجانب الروسي أن دفاعات بوكروفسك، كانت متعثرة.

وأشارت تقارير عسكرية أوكرانية أيضا إلى نشوب قتال عنيف حول توريتسك، إلى الشمال الشرقي من بوكروفسك.