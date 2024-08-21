إعلان

BBC

أوكرانيا تقر بتعرضها لضغوط بالقرب من مدينة "بوكروفسك"

04:11 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

أوكرانيا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

برلين - (د ب أ)

ذكرت هيئة الأركان العامة في كييف، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية مازالت تتعرض لضغوط شديدة، حول مدينة "بوكروفسك" شرقي البلاد، بعد أن شنت القوات الروسية 66 هجوما في المنطقة، الليلة الماضية.

وذكر التقرير الصادر، أنه تم صد الهجمات، واستمر القتال في الكثير من المناطق، الواقعة على الطريق المؤدي إلى مدينة بوكروفسك، على بعد حوالي عشرة كيلومترات من خط المواجهة. وتحدث مدونون عسكريون روس عن تقدم روسي في المنطقة.

ومدينة "بوكروفسك" وهي مركز صناعي وتعديني، كانت تضم حوالي 65 ألف نسمة، في منطقة دونتسك، قبل الغزو الروسي، مركز إمداد أوكراني رئيسي، على طول هذا القطاع من الجبهة.

وأقر أولكساندر سيرسكي، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية بأن الوضع صعب. وذكرت تقارير من الجانب الروسي أن دفاعات بوكروفسك، كانت متعثرة.

وأشارت تقارير عسكرية أوكرانية أيضا إلى نشوب قتال عنيف حول توريتسك، إلى الشمال الشرقي من بوكروفسك.

أوكرانيا برلين هيئة الأركان العامة في كييف
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب الله يُعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجه

إعلان

إعلان

عاجل| 5 طلبات من النيابة في حادث الطريق الدائري المروع
مصدر يكشف الحصيلة النهائية لحادث الدائري ومصير السائق المتسبب
التعليم: 3 اختبارات للطلاب في الترم الواحد من الصف الثالث للسادس الابتدائي
مصدر يكشف تفاصيل حادث الدائري المروع وحصيلة الضحايا
الرئيس السيسي يحيل توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة