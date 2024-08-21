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البرلمان الإيراني يوافق على تعيين عباس عرقجي وزيرًا للخارجية

02:51 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

البرلمان الإيراني

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(وكالات)

وافق البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، على تعيين عباس عرقجي وزيرًا للخارجية، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".

وتولى علي باقري كني، مهام القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، بعد مقتل حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني السابق، في حادث تحطم طائرة لقى على إثرها حتفه هو والرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي.

البرلمان الإيراني عباس عرقجي مقتل حسين أمير عبداللهيان
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