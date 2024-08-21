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الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف شقيق القيادي في فتح منير المقدح

02:44 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف خليل المقدح شقيق القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح منير المقدح بغارة على مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وقالت القناة الـ١٤ الإسرائيلية، إن خليل المقدح الذي قتل في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان كان ناشطًا في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة اغتيالات تنفذها إسرائيل بصفوف المقاومة سواء الفلسطينية أو حزب الله اللبناني، خلال الآونة الأخيرة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح منير المقدح غارة إسرائيلية
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