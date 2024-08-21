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في اليوم العالمي لضحايا الإرهاب.. حماس: الشعب الفلسطيني ضحية إرهاب منظم

02:15 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، بيان بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، قالت فيه إن الشعب الفلسطيني ضحية "إرهاب منظم ومتواصل" لأكثر من 7 عقود.


ودعت حركة حماس، إلى وضع حد لإرهاب الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة بحق المدنيين، ووقف العدوان وإنهاء الاحتلال "الظالم" للأراضي الفلسطينية.


وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 40 ألفًا و223 فلسطينيًا.

الاحتلال الإسرائيلي حماس ضحايا الإرهاب
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