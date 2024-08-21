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BBC

وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يؤكدان ضرورة تهدئة التوترات بالشرق الأوسط

01:22 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

أنتوني بلينكن

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي ضرورة تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته، اليوم الأربعاء أن الوزيرين شددا أيضا على أهمية إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة وإعادتهم إلى أوطانهم وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية.

وبحسب الخارجية الأمريكية، أكد بلينكن ولامي دعمهما الثابت لأوكرانيا.

هذا المحتوى من

Asha
أنتوني بلينكن أمريكا بريطانيا الشرق الأوسط
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