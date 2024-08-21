وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يؤكدان ضرورة تهدئة التوترات بالشرق الأوسط

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي ضرورة تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته، اليوم الأربعاء أن الوزيرين شددا أيضا على أهمية إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة وإعادتهم إلى أوطانهم وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية.

وبحسب الخارجية الأمريكية، أكد بلينكن ولامي دعمهما الثابت لأوكرانيا.