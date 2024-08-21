إعلان

BBC

طالبان تفرض حظرًا على السفر للمقرر الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان

01:06 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

أفغانستان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

إسلام آباد - (د ب أ)

فرضت حكومة طالبان، اليوم الأربعاء، حظرا على السفر للمقرر الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان ريتشارد بينيت، معللة ذلك بما يزعم من نشره للدعاية ضد البلاد، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام أفغانية.

وكان بينيت، الذي تم تعيينه في أبريل 2022، ينتقد باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان وطالب المجتمع الدولي بتفادي تطبيع حكم طالبان.

يأتي قرار طالبان، وسط قيود مستمرة على حقوق الإنسان والحريات.

يشار إلى أنه منذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة طالبان للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وفي بعض الأجزاء من البلاد، تواصل النساء والفتيات الالتحاق بالمدارس الدينية، لكن هذه الفرص تظل محدودة.

وتدافع طالبان عن أفعالها قائلة إنه ضروري للحفاظ على القانون والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة في البلاد.

يذكر أن حكومة طالبان لا يتم الاعتراف بها دوليا.

أفغانستان إسلام آباد الأمم المتحدة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ألمانيا ترسل مختبرًا متنقلا إلى الكونغو للكشف عن الإصابة بجدري القرود

إعلان

إعلان

مصدر يكشف الحصيلة النهائية لحادث الدائري ومصير السائق المتسبب
التعليم: 3 اختبارات للطلاب في الترم الواحد من الصف الثالث للسادس الابتدائي
مصدر يكشف تفاصيل حادث الدائري المروع وحصيلة الضحايا
الرئيس السيسي يحيل توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة