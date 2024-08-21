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زرداري يعرب عن حزنه إزاء مصرع 35 باكستانيًا في حادث سير بإيران

01:02 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

آصف علي زرداري

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باكستان - (أ ش أ)

أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، عن حزنه العميق إزاء مصرع 35 شخصا على الأقل في حادث تحطم حافلة ركاب تقل مواطنين باكستانيين بمحافظة "يزد" في وسط إيران.
وأصدر زرداري، أوامره لوزارة الخارجية الباكستانية باتخاذ اللازم؛ لإحضار جثامين الضحايا إلى باكستان، وتقديم المساعدة المطلوبة للمصابين، بحسب راديو باكستان، اليوم الأربعاء.
وكانت الحافلة المنكوبة تقل زوارا من باكستان إلى العراق حينما وقع الحادث، الذي لم يتسن بعد الكشف عن ملابساته.
يشار إلى أن إيران تسجل حوالي 17 ألف حالة وفاة سنويا، ويلقى باللوم في ذلك على ضعف البنية الأساسية للطرق، وسوء صيانة السيارات والقيادة المتهورة.

هذا المحتوى من

Asha
باكستان آصف علي زرداري الرئيس الباكستاني
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