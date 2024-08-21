مقتل لبناني وسوري في قصف إسرائيلي على جنوب البلاد

بيروت - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل شخصين في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن "غارة إسرائيلية معادية استهدفت سيارة في بلدة بيت ليف أدت إلى استشهاد مواطن لبناني".

وأضاف أن "القصف الاسرائيلي المعادي على بلدة الوزاني أدى إلى استشهاد شاب سوري".

وأشارت الوكالة إلى أن "العدو قصف صباحاً الخيام وأطراف قرية سردة، مما أدى إلى استشهاد راعي أغنام سوري الجنسية"، لافتة إلى أن "قصفا مدفعيا معاديا من العيار الثقيل يستهدف مجرى نهر الليطاني أطراف بلدة ديرميماس".

وكان الطيران الإسرائيلي المسيّر والحربي نفذ عند منتصف الليل ثلاث غارات، استهدفت محلة مزرعة الضليل عند أطراف بلدة بوداي، والمنطقة السهلية بين سرعين التحتا والسفري، والثالثة على منطقة مأهولة بالسكان في بلدة النبي شيت، ما أدى إلى مقتل شاب وإصابة 20 مواطنا بجروح حالة أحدهم حرجة.

ومن بين المصابين ثمانية أطفال، ستة منهم تتراوح أعمارهم ما بين السنتين والعشر سنوات، وقد توزع الجرحى بين مستشفى رياق ودار الأمل الجامعي لتلقي العلاج.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، وذلك منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل، وإعلان حزب الله مساندة غزة.