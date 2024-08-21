إعلان

BBC

الأردن: لم نسجل أي حالة إصابة بجدري القرود

12:32 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

جدري القرود

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

عمان - (د ب أ)

أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن عادل البلبيسي، اليوم الأربعاء، أن مرض جدري القرود لا يمكن أن يشكل وباء في الأردن، بسبب طبيعة المرض، مشيرا إلى أنه لم يسجل أي حالة إصابة بالمرض في الأردن حتى الآن.

ونقلت قناة المملكة الأردنية، عن البلبيسي قوله إن طبيعة انتقال الفيروس من شخص لآخر تختلف عن الأوبئة الأخرى، إذ إنه لا ينتقل الفيروس عبر الجهاز التنفسي، وإنما بالاحتكاك المباشر بين "جلد" المصاب "وجلد" شخص سليم.

وأوضح أن فترة حضانة المرض تمتد من خمسة أيام وحتى 21 يوما، مؤكدًا أن ذلك يصعب من عملية اكتشافه عبر المعابر والمراكز الحدودية.

وأشار البلبيسي إلى أن الأعراض والتقرحات الجلدية تظهر على المصاب بعد ثلاثة أو أربعة أيام من بدء شعور حامله بالحرارة، مضيفا أن هناك إجراءات على جميع المراكز الحدودية والمطارات في المملكة لرصد جدري القرود.

وبين أن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، لديه العديد من الإجراءات والخطط للتعامل مع مرض جدري القرود ، مضيفا أن من حصل على لقاح ضد الجدري سابقا، لديه مناعة بنسبة 85% ضد المرض.

الأردن عمان جدري القرود
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انتشال 23 جثة وفقدان أكثر من 200 شخص في غرق قارب بالكونغو الديمقراطية

إعلان

إعلان

مصدر يكشف تفاصيل حادث الدائري المروع وحصيلة الضحايا
الرئيس السيسي يحيل توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة