بكين تدعو واشنطن إلى التوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية

الصين - (أ ش أ)

دعت السفارة الصينية فى الفلبين الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية والإحجام عن تأجيج التوترات، مشيرة إلى أن أمريكا ليست طرفا في قضية بحر الصين الجنوبي ولا يحق لها التدخل في الشؤون البحرية بين الصين والفلبين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، عن بيان السفارة، أن متحدثين باسم وزارة الخارجية الصينية وخفر السواحل الصيني أصدروا بيانات حول حادث الاحتكاك بين سفينة فلبينية وأخرى صينية وتم نشر لقطات فيديو من الموقع، مضيفين أن الصين ملتزمة بالتعامل مع النزاعات البحرية مع الفلبين بشكل مناسب من خلال الحوار والتشاور.

وأضاف البيان "نأمل أن تحترم الفلبين التزامها وأن تلتزم بجدية بالتفاهمات والترتيبات التي تم التوصل إليها مع الصين، وأن تمتنع عن اتخاذ إجراءات قد تعقد الوضع، وأن تعمل مع الصين للسيطرة على الوضع في البحر".

كانت سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني تجاهلت التحذيرات المتكررة من الجانب الصيني وأبحرت عمدا نحو سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني كانت في مهمة إنفاذ للقانون البحري، ما أدى إلى حدوث احتكاك مع السفينة الصينية.