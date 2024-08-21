إيطاليا تستعين بالروبوت "روف" للعثور على مفقودي يخت غرق بجزيرة صقلية

إيطاليا - (أ ش أ)

استعانت السلطات في إيطاليا بالمركبة "روف" (روبوت) يتم التحكم فيها عن بعد؛ للمساعدة في البحث عن ستة أشخاص مفقودين، بعد انقلاب اليخت "بايزيان"، الذي يحمل العلم البريطاني ويبلغ طوله 56 مترا، الاثنين الماضي، في ميناء "بورتيسيلو" قبالة جزيرة "صقلية" بسبب عاصفة.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن فرق الإنقاذ الإيطالية استخدمت "روف"؛ للبحث عن المفقودين الستة بعد غرق اليخت الفاخر في صقلية.

ووفقا لرجال الإنقاذ، فإن الركاب المفقودين ما زالوا محاصرين في هيكل اليخت، وأن عمليات الغطس استؤنفت منذ أمس الثلاثاء الساعة الثامنة صباحا.. مشيرين إلى أن "خلال عملية الغطس الأخيرة التي تمت مساء أمس، تمكن الغواصون من الوصول إلى داخل الحطام وتفقد بعض الأجزاء الموجودة أسفل لوحة التحكم. وكانت العمليات معقدة بسبب وجود العديد من العوائق وضيق المداخل".

وتقع السفينة على عمق نحو 50 مترا، حيث لا يمكن للغواصين النزول إليه إلا لمدة أقصاها 12 دقيقة، مما يؤدي إلى إبطاء جهود البحث بشكل كبير.

من جانبهم.. يعتقد مسئولو الحماية المدنية الإيطالية، أن عمودا مائيا- ظاهرة مناخية تشبه الإعصار فوق الماء- ربما تسبب في غرق السفينة بعد عاصفة مفاجئة ضربت ساحل صقلية في الساعات الأولى من الاثنين الماضي.

يذكر أنه من بين المفقودين الستة رئيس مجلس إدارة بنك "مورجان ستانلي" الدولي "جوناثان بلومر" وزوجته "جودي بلومر" ورجل الأعمال ومستثمر التكنولوجيا البريطاني "مايك لينش" وابنته "هانا" البالغة من العمر 18 عاما.

يشار إلى أن اليخت غرق في ظل ظروف جوية سيئة، في الساعات الأولى من صباح /الاثنين/ الماضي، وجرى إنقاذ 15 شخصا من أصل 22 كانوا عليه، بالإضافة إلى انتشال جثة لم يتم الكشف رسميا بعد عن هويتها.