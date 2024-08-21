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BBC

هاريس تتعهد بأن تقاتل بقوة في المرحلة الأخيرة من حملتها

10:57 ص الأربعاء 21 أغسطس 2024

كامالا هاريس

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واشنطن - (د ب أ)

تعهدت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، بأن تقاتل بقوة في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، وحثت حزبها على الاستعداد لـ "سباق متقارب" أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وذلك أثناء مخاطبتها لأنصارها خلال تجمع حاشد في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية.

وقالت هاريس "نعلم أن هذا سيكون سباقا متقاربا حتى النهاية. أمامنا عمل شاق، ولكننا نحب العمل الشاق. إن العمل الشاق هو عمل جيد".

واستمرت هاريس 59 عاما في الرد على صيحات الجمهور، قائلة: "لا، لا، لم نفز بالفعل... أمامنا 77 يوما من العمل الذي يجب القيام به".

ورغم تقدم هاريس قليلا على منافسها الجمهوري في استطلاعات الرأي المحلية، عادة ما يقع تقدمها ضمن هامش الخطأ.

وقد تم رسميًا تأكيد ترشيح هاريس عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل، خلال المؤتمر الوطني للحزب بشيكاغو أمس الثلاثاء.

كامالا هاريس واشنطن ترامب
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