روسيا تعلن إسقاط 45 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 45 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "من بين 45 طائرة مسيرة تم تدميرها، خلال الليل، تم إسقاط 11 طائرة فوق مقاطعة موسكو"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيان وزارة الدفاع "تم تدمير 23 مسيرة أخرى فوق مقاطعة بريانسك، و6 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و3 فوق كالوجا، و2 فوق مقاطعة كورسك".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، في بيان له عبر تطبيق تليجرام "تم إسقاط عدة طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو خلال الليل."

وأضاف سوبيانين أن بعض الطائرات المسيرة سقطت في منطقة بودولسكي، على بعد عشرات الكيلومترات جنوب حدود العاصمة. وقال سوبيانين إنه جرى اعتراض 10 طائرات مسيرة أثناء توجهها إلى موسكو.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية (تاس)، تم إسقاط طائرات مسيرة أخرى في منطقة تولا جنوب العاصمة وفي بريانسك قبالة شبه جزيرة القرم. ولم تذكر معلومات إضافية عن نوع الطائرات التي تم إسقاطها.

وفي الوقت نفسه، تم إسقاط صاروخ في منطقة روستوف جنوب روسيا.

ووفقا للنتائج الأولية، لم يتم تسجيل وقوع إصابات أو أضرار في أي من الحالات.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات مستقلة أو تفاصيل من القوات المسلحة الأوكرانية.