طائرات إسرائيلية تنفذ غارات جوية على موقع لحزب الله

تل أبيب - (د ب أ)

أكد الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة تابعة له نفذت غارات جوية ، الليلة الماضية على مواقع لتخزين الاسلحة، تابعة لحزب الله في وادي البقاع اللبناني، لليلة الثانية على التوالي.

وذكر بيان عسكري أنه تم رصد انفجارات ثانوية، بعد الغارات الجوية واستهدفت الطائرات المقاتلة أيضا دفاعات جوية لحزب الله في المنطقة، التي شكلت تهديدا للطائرات الإسرائيلية، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

ويتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بوضع عتاد عسكري داخل منطقة مأهولة بالسكان، "في استخفاف بأرواح المواطنين اللبنانيين" على حد قوله، بعد أن ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن شخصا واحدا قتل وأصيب 20 آخرون في الضربات.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد مساء أمس الثلاثاء في بيان بأن حزب الله أطلق دفعة صواريخ على شمال إسرائيل، وسط مخاوف مستمرة من احتمال اندلاع صراع إقليمي.

وقال الجيش الإسرائيلي: "لقد تم رصد نحو 40 قذيفة عبرت من لبنان".

وأضاف: "نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في اعتراض بعض الأهداف، فيما سقطت الباقي في منطقة مرتفعات الجولان".

وجاء في البيان أن الهجوم يأتي بعد أن هاجم سلاح الجو الإسرائيلي منشآت عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.