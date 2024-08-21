جيش الاحتلال يستهدف مواقع لحزب الله في لبنان ردًا على هجمات صاروخية



وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف منصة صواريخ تابعة لحزب الله، والتي أُطلقت منها قذائف على بلدة يعارا شمالي إسرائيل يوم أمس. كما استهدفت القوات الإسرائيلية مخازن أسلحة تابعة للحزب في عمق الأراضي اللبنانية، في إطار ردها على التصعيد الأخير. جاء ذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتشهد المنطقة تصاعدًا في التوترات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، حيث تبادلت الأطراف القصف والهجمات المتبادلة خلال الأيام الماضية. ولم تصدر أي معلومات حول حجم الأضرار أو الخسائر الناتجة عن هذه الهجمات حتى الآن.