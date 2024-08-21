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BBC

جيش الاحتلال يستهدف مواقع لحزب الله في لبنان ردًا على هجمات صاروخية

08:52 ص الأربعاء 21 أغسطس 2024

قصف منصة صواريخ تابعة لحزب الله-أرشيفية

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف منصة صواريخ تابعة لحزب الله، والتي أُطلقت منها قذائف على بلدة يعارا شمالي إسرائيل يوم أمس. كما استهدفت القوات الإسرائيلية مخازن أسلحة تابعة للحزب في عمق الأراضي اللبنانية، في إطار ردها على التصعيد الأخير. جاء ذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتشهد المنطقة تصاعدًا في التوترات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، حيث تبادلت الأطراف القصف والهجمات المتبادلة خلال الأيام الماضية. ولم تصدر أي معلومات حول حجم الأضرار أو الخسائر الناتجة عن هذه الهجمات حتى الآن.

قصف منصة صواريخ تابعة لحزب الله جيش الاحتلال يستهدف ردًا على هجمات صاروخية
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