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BBC

أوباما يدعو لدعم كامالا هاريس وينتقد سياسات ترامب

07:00 ص الأربعاء 21 أغسطس 2024

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

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وكالات

أكد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن لديه الأمل في أن يتمكن كل أمريكي من الحصول على حقوقه في عهد كامالا هاريس، مشيرًا إلى نجاحها في خفض أسعار الأدوية والعمل على خفض تكلفة الرعاية الصحية من خلال خطط فعلية. جاء ذلك خلال تصريحاته التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

كما انتقد أوباما سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أن الأخير يسعى لإشاعة روح الانقسام بين الشعب الأمريكي. وشدد على أن البلاد لا تحتاج إلى ٤ سنوات أخرى من الفوضى، بل هي مستعدة لمسار جديد يهدف إلى تهدئة الصراعات العالمية، دون التحول إلى "شرطي العالم".

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أوباما يدعو لدعم كامالا هاريس ينتقد سياسات ترامب
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