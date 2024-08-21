قوات الاحتلال تشن عملية عسكرية في البلدة القديمة بنابلس



وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية حول العمليات الجارية أو حجم الأضرار والخسائر.

يأتي هذا الاقتحام في سياق التصعيد المستمر في الضفة الغربية، حيث شهدت المنطقة مواجهات متكررة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين. وسبق أن نفذت القوات الإسرائيلية عمليات مماثلة في نابلس، مما أثار توترًا كبيرًا وأدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة.