الاحتلال يقصف منزلاً في مخيم النصيرات بغزة



أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية استهدفت منزلاً شرق مخيم النصيرات، الواقع وسط قطاع غزة.

وأكدت قناة القاهرة الإخبارية الخبر في نبأ عاجل لها، دون أن تتوفر تفاصيل إضافية حتى الآن حول حجم الأضرار أو الإصابات المحتملة.

يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث كثفت إسرائيل من عملياتها العسكرية في قطاع غزة مؤخرًا، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات والدمار في المناطق المستهدفة. ويثير هذا التصعيد مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.