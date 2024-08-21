حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال شمالي إسرائيل

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني عن استهدافه تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية في محيط ثكنة زرعيت الواقعة شمالي إسرائيل. جاء هذا الإعلان عبر بيان أصدره الحزب، وأكدت قناة القاهرة الإخبارية الخبر في نبأ عاجل لها.

هذا التصعيد يأتي في إطار التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث شهدت المنطقة مؤخرًا سلسلة من الاشتباكات والتوترات العسكرية بين الطرفين. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن الهجوم أو حجم الأضرار الناجمة عنه.