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BBC

حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال شمالي إسرائيل

03:58 ص الأربعاء 21 أغسطس 2024

حزب الله اللبناني

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وكالات

أعلن حزب الله اللبناني عن استهدافه تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية في محيط ثكنة زرعيت الواقعة شمالي إسرائيل. جاء هذا الإعلان عبر بيان أصدره الحزب، وأكدت قناة القاهرة الإخبارية الخبر في نبأ عاجل لها.

هذا التصعيد يأتي في إطار التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث شهدت المنطقة مؤخرًا سلسلة من الاشتباكات والتوترات العسكرية بين الطرفين. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن الهجوم أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

حزب الله اللبناني يستهدف تجمعًا جنود الاحتلال الإسرائيلي شمالي إسرائيل
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