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BBC

حزب الله يعلن التصدي لطائرة حربية إسرائيلية في الأجواء اللبنانية

12:36 ص الأربعاء 21 أغسطس 2024

حزب الله اللبناني

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وكالات

أعلن حزب الله اللبناني عن تصديه لطائرة حربية إسرائيلية انتهكت الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب، حيث أطلق مقاتلو الحزب صاروخ أرض جو نحو الطائرة. جاء ذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترًا متزايدًا في الآونة الأخيرة، وسط تحذيرات من تصعيد محتمل بين حزب الله وإسرائيل، خاصة بعد عدة خروقات إسرائيلية للأجواء اللبنانية، ما يزيد من احتمالات تفاقم الأوضاع على الحدود بين البلدين.

حزب الله اللبناني يعلن التصدي طائرة حربية إسرائيلية الأجواء اللبنانية
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