حزب الله يعلن التصدي لطائرة حربية إسرائيلية في الأجواء اللبنانية



وكالات

أعلن حزب الله اللبناني عن تصديه لطائرة حربية إسرائيلية انتهكت الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب، حيث أطلق مقاتلو الحزب صاروخ أرض جو نحو الطائرة. جاء ذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترًا متزايدًا في الآونة الأخيرة، وسط تحذيرات من تصعيد محتمل بين حزب الله وإسرائيل، خاصة بعد عدة خروقات إسرائيلية للأجواء اللبنانية، ما يزيد من احتمالات تفاقم الأوضاع على الحدود بين البلدين.