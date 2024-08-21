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BBC

فصائل عراقية تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات بجنوب إسرائيل بالطيران المسيّر

12:35 ص الأربعاء 21 أغسطس 2024

الطيران المسيّر

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وكالات

أعلنت فصائل عراقية مسلحة عن استهدافها لهدف حيوي في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأكدت الفصائل أن العملية جاءت ردًا على السياسات الإسرائيلية في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصاعدًا في التوترات، حيث ازدادت الهجمات المتبادلة بين الفصائل المسلحة وإسرائيل. ويُتوقع أن تؤدي هذه الحادثة إلى مزيد من التعقيدات في الوضع الأمني في المنطقة، خاصة مع تزايد استخدام الطائرات المسيّرة في العمليات العسكرية.

الطيران المسيّر فصائل عراقية تعلن استهداف هدف حيوي إيلات بجنوب إسرائيل
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