بلينكن: نتنياهو وافق على مقترح الصفقة وعلى حماس أن توافق

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه مع كل يوم يمر تزيد معه المخاطر التي يتعرض لها الأسرى وتزداد معاناة أهل غزة بدون مساعدات أو دواء.

وأضاف وزير الخارجية، أننا متحدون مع مصر وقطر ونعمل بمختلف الطرق لكيلا يكون هناك تصعيد في قطاع غزة، موضحا أننا متحدون بعملنا مع الأطراف للتوصل لهذه الصفقة ومصر وقطر تتواصلان مع حماس مباشرة سعيا لإقرار الصفقة.

وتابع بلينكن، أن العالم يدعم خطة بايدن ومجلس الأمن أيضا ونسعى للحصول على موافقة كل الأطراف ونعمل على التفاصيل، قائلا: "سمعنا موافقة نتنياهو على الصفقة وأتمنى أن توافق حماس عليها بدورها".

وأكمل، أننا نعمل مع إسرائيل وشركاؤنا المصريون والقطريون يعملون مع حماس سعيا لإقرار الاتفاق والتوافق على تفاصيله، مشيرا إلى أننا بحاجة لإنجاز الاتفاق وسنبذل كل جهدنا لإقرار هذه الصفقة.

وأوضح، أن الولايات المتحدة لا تقبل أي احتلال إسرائيلي طويل الأمد لقطاع غزة، موضحا أن الاتفاق بشأن غزة سيصب في مصلحة إسرائيل وكل الأطراف المعنية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "سمعت مباشرة من نتنياهو أن إسرائيل قبلت مقترح سد الفجوات وآمل أن تقوم حماس بالشيء نفسه"، مشيرا إلى أنه بمجرد موافقة حماس على مقترح سد الفجوات سنحتاج إلى الاتفاق على تنفيذ التفاصيل.

وتابع: "سنقوم بكل ما هو ممكن خلال الأيام المقبلة لإقناع حماس بالموافقة على مقترح سد الفجوات"، موضحا أن مصر وقطر تعملان على تفسير البنود الغامضة لتتفهمها حماس وتوافق على الاتفاق كما وافقت عليه إسرائيل.