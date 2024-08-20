"على يد جيشهم".. القسام تنشر فيديو لأسرى إسرائيليين قتلهم الاحتلال

وكالات

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فيديو لأسرى إسرائيليين قتلوا في قصف الاحتلال لقطاع غزة بعنوان "يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا".

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال إننا سنحقق في أسباب وفاة الأسرى الـ6 الذين تم انتشال جثامينهم من غزة اليوم.

وأضاف المتحدث، أن تل أبيب تعمل على مدار الساعة لخلق ظروف مواتية لتحرير الأسرى في غزة، مشيرا إلى أنه لا يمكننا إعادة كل الأسرى في غزة بعمليات عسكرية.

وتابع، أن ظروف موت الأسرى الستة ما زالت غير واضحة.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الثلاثاء، إن تل أبيب تفحص جثث 6 من أسراها أعلنت سابقا استعادتهم من غزة، للتأكد من احتمال مقتلهم بنيران جيشها.

وأضافت الصحيفة العبرية، أنه من المحتمل أن تُلقي إجراءات تحديد الهوية والمعلومات المرضية الضوء على ملابسات الوفاة بحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف الجثث في نفق بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتابعت الصحيفة، أنه أثناء النزول إلى النفق لم تواجه القوات مقاومة أو إطلاق نار من المسلحين، كما لم يحصل تبادل لإطلاق النار داخله، موضحة أن الجنود قاموا بتفتيش النفق وانتشال 6 جثث منه، وأعادوها إلى إسرائيل وحولوها إلى معهد علم الأمراض في أبو كبير بتل أبيب للتعرف عليها.