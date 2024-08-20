من السعودية إلى غزة.. قميص كريستيانو رونالدو غارق بالدماء بعد قصف الاحتلال (فيديو وصور)

كتب- محمود عبدالرحمن:

في مشهد مؤلم ضمن سلسلة الصور المؤثرة التي تُوثق جرائم الاحتلال في غزة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل فلسطيني يرتدي قميص النجم العالمي كريستيانو رونالدو في النصر، وهو مغطى بالدماء بعد تعرضه لقصف إسرائيلي في قطاع غزة الذي فقد آلاف الأرواح من سكانه.

وظهر الطفل الفلسطيني الذي لم يتخطى عمره الـ 14 عاما، في فيديو متداول وهو يرقد في أحد المستشفيات، يتألم من الجروح التي تسيل منها الدماء، بعد أن حمله شخص ما وركض به إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية.

شاهد طفل فلسطيني تمزق حلمه بقصف الاحتلال كان يرتدي قميص البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي



pic.twitter.com/BjSo5pk7AR — ⚔️سُعُودِّيُونْ ضِدْ التَطْبِيعْ⚔️ (@saudies_un) October 19, 2023

وأصيب الطفل كريم أبو هولي جراء قصف طال منزل جيرانه أثناء لعبه كرة القدم في دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب ما أفاد أحد الناشطين الذي علق قائلاً: "الطفل كريم أبو هولي الذي كان يصلي أمامي في المسجد أصيب في قصف منزل جيرانه أثناء لعب كرة القدم في دير البلح وسط القطاع".

وشهدت صورة الطفل الفلسطيني انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر أحد رواد مواقع التواصل صورتين الأولى للنجم العالمي لكريستيانو رونالدو وهو مرتديا قميص النصر الأصفر ومستلقٍ على الأرض متألماً من إصابة في إحدى المباريات، وصورة أخرى للطفل كريم أبو هولي وهو مستلقٍ على الأرض، وقميصه الذي يحمل اسم رونالدو مغطى بالدماء.