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الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن موعد الرد على إسرائيل

06:45 م الثلاثاء 20 أغسطس 2024

ايران

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(وكالات)

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني، اليوم الثلاثاء، إن فترة انتظار رد إيران على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد تكون طويلة.

وصرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، أن طهران لن تبق أي اعتداء على أهدافها دون رد، قائلًا إن على إسرائيل انتظار الردود المدروسة بوقتها المناسب.

وأفاد محمد نائيني، أن الرد الإيراني على إسرائيل قد لا يشبه العمليات العسكرية السابقة، مؤكدًا على أن سيناريوهات الرد الإيراني "ليست متشابهة".

وأضاف محمد نائيني، أن مرور الوقت أثناء انتظار الرد على إسرائيل يصب في الصالح الإيراني، مشيرًا إلى أن انتظار الرد سيكون طويلًا.

إيران إيران وإسرائيل الاحتلال الإسرائيلي محمد نائيني
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