نتنياهو: لن نقبل أي مقترح ينهي الحرب بغزة

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يقبل أي مقترح يتضمن إنهاء الحرب، وأشار إلى أن الضغط العسكري كفيل بإرغام حماس على التخلي عن مطالبها.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم، إن المزيد من الأسرى سيعودون موتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عائلات الأسرى لدى المقاومة في قطاع في غزة قولهم، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعني عمليا إبطال صفقة الأسرى.

وقال موقع والا العبري، نقلا عن رئيس وزراء الاحتلال، إن إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط الشديدة.

وأضاف رئيس الوزراء، "أبلغت بلينكن أننا سنستمر حتى القضاء على حماس، أبلغت وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أننا سنستمر حتى القضاء على حماس".

ولفت إلى أنه ليس من المؤكد التوصل لاتفاق، مؤكدًا أن جيش الاحتلال لن يخرج من محور فيلادلفيا تحت أي ظرف من الظروف.