"جيش الاحتلال يقتل أسراه".. غضب عارم في تل أبيب ومطالبات بعقد صفقة

وكالات

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الثلاثاء، إن تل أبيب تفحص جثث 6 من أسراها أعلنت سابقا استعادتهم من غزة، للتأكد من احتمال مقتلهم بنيران جيشها.

وأضافت الصحيفة العبرية، أنه من المحتمل أن تُلقي إجراءات تحديد الهوية والمعلومات المرضية الضوء على ملابسات الوفاة بحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف الجثث في نفق بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتابعت الصحيفة، أنه أثناء النزول إلى النفق لم تواجه القوات مقاومة أو إطلاق نار من المسلحين، كما لم يحصل تبادل لإطلاق النار داخله، موضحة أن الجنود قاموا بتفتيش النفق وانتشال 6 جثث منه، وأعادوها إلى إسرائيل وحولوها إلى معهد علم الأمراض في أبو كبير بتل أبيب للتعرف عليها.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم، إن المزيد من الأسرى سيعودون موتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عائلات الأسرى لدى المقاومة في قطاع في غزة قولهم، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعني عمليا إبطال صفقة الأسرى.

وقال موقع والا العبري، نقلا عن رئيس وزراء الاحتلال، إن إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط الشديدة.

وأضاف رئيس الوزراء، "أبلغت بلينكن أننا سنستمر حتى القضاء على حماس، أبلغت وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أننا سنستمر حتى القضاء على حماس".

ولفت إلى أنه ليس من المؤكد التوصل لاتفاق، مؤكدًا أن جيش الاحتلال لن يخرج من محور فيلادلفيا تحت أي ظرف من الظروف.