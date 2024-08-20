أيرلندا: العالم سينظر إلى الصراع في غزة باعتباره "زمن العار المظلم"

دبلن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، اليوم الثلاثاء، إن العالم لم يفعل ما يكفي لتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية " بي إيه ميديا"، إن هاريس دعا إلى مراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حيث قال إنه تم انتهاك بنود حقوق الإنسان في الاتفاقية التجارية.

وحذر هاريس من أن العالم سينظر إلى الصراع على أنه "زمن العار المظلم".

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي إنه يسأل نفسه "كل يوم" عما يمكن أن تقدمه الحكومة الأيرلندية أكثر من ذلك.

وأضاف هاريس في دبلن اليوم الثلاثاء، : "أرى أن المشاهد التي يمر بها الشرق الأوسط بشعة ولا يمكن تخيلها تقريبا من حيث حجمها ككارثة.

وذكر هاريس ،:" وصفتها بأنها حرب ضد الأطفال ، وأعتقد أنها كذلك. إن ما تفعله إسرائيل غير متناسب على الإطلاق".

وقال إنه ورئيسي وزراء إسبانيا وسلوفينيا يدعون إلى مراجعة اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.