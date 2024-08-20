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الحرس الإيراني: ردنا على الاحتلال قد لا يشبه العمليات العسكرية السابقة

05:05 م الثلاثاء 20 أغسطس 2024

الحرس الثوري الإيراني

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وكالات

قال الحرس الثوري الإيراني، إننا لم نبق أي اعتداء على أهدافنا دون رد، وعلى الاحتلال الإسرائيلي انتظار الردود المدروسة في وقتها المناسب.

وأضاف الحرس الثوري، أن ردنا قد لا يشبه العمليات العسكرية السابقة، وسيناريوهات الرد ليست متشابهة، موضحا أن مرور الوقت في صالحنا، وقد تكون فترة انتظار الرد طويلة.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن عائلات الأسرى لدى المقاومة في قطاع في غزة قولهم، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعني عمليا إبطال صفقة الأسرى.

الحرس الثوري الإيراني محاولات تهجير الفلسطينيين العمليات العسكرية السابقة سيناريوهات الرد
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