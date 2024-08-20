إعلان

BBC

العاهل الأردني: لن نقبل رهن المنطقة لسياسات إسرائيل المتطرفة

05:02 م الثلاثاء 20 أغسطس 2024

الملك عبدالله الثاني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، أن بلاده لن تقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

وقال الملك عبد الله الثاني خلال لقائه سياسيين وإعلاميين بقصر الحسينية، إن الأردن سعى للتوصل إلى التهدئة في الإقليم، داعيا الأطراف الفعالة في العالم إلى التحرك الفوري لوقف الحرب في غزة.

كما دعا إلى وقف الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية وكذلك القدس والمسجد الأقصى لتجنب إنزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية.

وشدد على موقف الأردن الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف العاهل الأردني: "لن نسمح أن يكون أي تصعيد بالمنطقة على حساب الأردنيين أو أمن الأردن وأمانه من أي طرف كان".

الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني سياسات إسرائيل المتطرفة وقف الحرب في غزة محاولات تهجير الفلسطينيين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحرس الإيراني: ردنا على الاحتلال قد لا يشبه العمليات العسكرية السابقة

إعلان

إعلان

* بعد هيكلة الثانوية العامة.. المواد غير المضافة للمجموع لكل الشعب
* تراجع كبير في ودائع العرب قصيرة الأجل بمصر.. والمركزي يكشف السبب