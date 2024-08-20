المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا: جدري القرود ليس كوفيد الجديد

جنيف - (د ب أ)

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى عدم الذعر بعد رصد أول حالة مستوردة من سلالة جديدة من فيروس إمبوكس (جدري القردة) في أوروبا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إن سلالة قديمة من الفيروس تعرف باسم (كليد 2) تنتشر في المنطقة، منذ التفشي السابق في عام 2022.

وأضاف كلوج أنه تم الإبلاغ في الوقت الحالي عن نحو 100 حالة إصابة جديدة من هذه السلالة في أوروبا أسبوعيا.

وقال كلوج، في محادثة عبر الفيديو مع وسائل الإعلام في جنيف، "إن جدري القردة ليس كوفيد الجديد".

وأضاف: "نعرف كيفية السيطرة على جدري القردة."

وذكر كلوج أنه تمت السيطرة على تفشي المرض في أوروبا قبل عامين بفضل اليقظة العالية ضد الإصابات الجديدة والتطعيمات.

ومع ذلك، قال كلوج في نهاية المطاف إن الإرادة السياسية والموارد لا تزال غائبة للقضاء بشكل كامل على جدري القردة في أوروبا.