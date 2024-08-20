العاهل الأردني: لن نقبل أن يكون مستقبل المنطقة مرهونًا بسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

(وكالات)

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن الأردن لن يقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

وأكد الملك عبدالله الثاني، على سعي الأردن للتوصل إلى التهدئة في الإقليم ودعوة الأطراف الفاعلة في العالم إلى التحرك الفوري لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأضاف العاهل الأردني، أنه لن يتم السماح بأن يكون أي تصعيد بالمنطقة على حساب الأردنيين أو أمن الأردن وأمانه من أي طرف كان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق، بأنه لا يعتقد أنه سيكون هناك اتفاق بشأن صفقة الأسرى، مؤكدًا على تمسك إسرائيل بمكاسبها التي حققتها في قطاع غزة.