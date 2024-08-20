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سرايا القدس في رسالة لحزب الله: آن الوقت للتحرك من أجل زوال إسرائيل

04:52 م الثلاثاء 20 أغسطس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

وجه الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "سرايا القدس" إلى حزب الله اللبناني، الثلاثاء، رسالة يدعو فيها التحرك لإزالة إسرائيل من الوجود، قائلًا إن "الاحتلال غارق في وحل غزة فكيف له أن يواجه ويقاتل الحزب في لبنان".


وأضافت سرايا القدس أنه "حان الوقت لأن يتحرك محور المقاومة والعمل لزوال إسرائيل من الوجود"، متابعة "لقد أخطأ العدو في تقديراته وحساباته ونحن متيقنون من أنكم ستؤدون مهمتكم بكل جدارة".


ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي، وسط تهديدات برد غير متوقع من الحزب عقب اغتيال القيادي بالحزب فؤاد شكر.


جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل سرايا القدس
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